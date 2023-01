“Io non ho mai bestemmiato nella vita. La Madonna è la mia mamma. Ho sofferto molto, ma non devo piangere”, Riccardo Fogli torna sulla questione “Grande Fratello Vip“. Espulso dopo appena ventiquattro ore dal reality condotto da Alfonso Signorini, colpevole di aver bestemmiato. “Io sono cresciuto in chiesa, ho fatto il chierichetto finché non sono diventato troppo alto e il parroco mi ha detto: ‘Riccardino, vai a giocare all’oratorio, non ti ci voglio più vedere qui’. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, quarant’anni fa comperai un vecchio convento. Praticamente dormo in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. È un amico”, ha esordito a “Verissimo” negando qualsiasi responsabilità.

“Se sento una bestemmia mi dà fastidio. Mi preparo due mesi per andare al Grande Fratello perché Signorini mi ha invitato, che saluto e ringrazio per le belle parole, e salta fuori che sono un bestemmiatore? No, non va bene questo”, ha aggiunto il cantante quasi in lacrime. Un vero e proprio sfogo nel salotto di Silvia Toffanin: “Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, perché non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato e firmato le regole del Grande Fratello e se il Grande Fratello dice che ‘Noi abbiamo sentito una cosa blasfema’ io mi fermo. Sono pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Ma io non l’ho detta”.

Il cantante, già tornato su Canale 5 a “Capodanno in Musica” lo scorso 31 dicembre, ha raccontato alla padrona di casa di chiedere spesso aiuto a Dio, continuando a negare la bestemmia anche se su questo aspetto la produzione del reality non ha mostrato dubbi. Toffanin sul finale ha dato un consiglio al cantante: “Tu avevi già fatto un’Isola dei Famosi che non era finita benissimo. Ti posso dare un consiglio? Lascia stare i reality, Riccardo. Fai la musica”. Un consiglio saggio?