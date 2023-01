Sono passati 21 anni ma Teo Mammucari non ha dimenticato lo sgarbo subìto da Pippo Baudo. Era il 2002 e Baudo aveva promesso a Mammucari che gli avrebbe affidato il Dopofestival. Peccato che poco dopo non seppe più nulla e anzi vide il giornalista Francesco Giorgino prendere il suo posto. In una lunga intervista concessa a Il Messaggero il conduttore ricorda quell’episodio: “Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io. ‘Diamoci la mano‘, mi disse, ‘e non dirlo a nessuno’. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: ‘È Mammucari che si è proposto’. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto”.

La sua vita e la sua carriera sono andate avanti lo stesso – il 10 gennaio torna a condurre su Italia1 Le Iene con Belen Rodriguez – ma l’amaro in bocca è rimasto. A proposito di traguardi professionali Teo Mammucari non è certo di aver raccolto quel che davvero gli spetta: “Di sicuro mi manca un programma tutto mio. Qualcosa come Libero dove poter fare il mattatore” spiega, il problema è che “ormai si fanno solo format già rodati. Non si rischia più”.

LA NUOVA FIDANZATA DI TEO MAMMUCARI – Sul fronte privato oggi Mammucari, 58 anni, è padre felice della 14enne Julia, nata dall’amore con l’ex velina Thais Souza Wiggers, e compagno innamorato. A proposito della nuova fidanzata fa sapere: “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”.

LE FERITE DEL PASSATO – In passato però non è stato tutto semplice. In amore, ad esempio, ha avuto diversi problemi con Thais quando il loro amore è finito: “Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura. Per tre anni, quando era piccola, Julia ha vissuto in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo: lei è a Milano ed è il centro della mia vita”. Andando ancora più indietro nel tempo, pure la situazione familiare non è stata delle più felici: “Sono cresciuto in collegio. Eravamo quattro figli, i miei si separarono, e non c’erano soldi a sufficienza […] Ho toccato il fondo e ho vissuto momenti terribili, ma so che tutta quella sofferenza mi ha aiutato ad accettare il brutto e il bello della vita. Io per i primi 35 anni ho avuto la parte peggiore e dopo la migliore”. Oggi Mammucari, che da due anni vive al mare a Fregene, si dice salvo grazie alla figlia Julia e ha ben chiaro quel che vuole dalla vita: “Voglio godermela e stare con mia figlia, gli amici, la fidanzata. Voglio ridere”.