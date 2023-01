Matteo Salvini si è recato all‘Avis di Milano per donare il sangue. Il momento è stato immortalato da una fotografia pubblicata dallo stesso Ministro delle Infrastrutture su Instagram. Ma ad alcuni utenti dei social network non è sfuggito un dettaglio: uno dei medici presenti nella fotografia sembra che rivolga un dito medio verso la fotocamera. Non è detto che il gesto del medico sia stato intenzionale, ma per Salvini non sarebbe la prima volta. Già nel 2019, durante un viaggio in aereo, mentre stava riposando, una passeggera seduta accanto a Salvini scattò un selfie mostrando il dito medio. “Dito medio? Qualche ora di educazione civica servirà a quella ragazzina”, commentò poi Salvini.