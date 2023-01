Deve ancora uscire ufficialmente sugli scaffali delle librerie eppure da giorni ormai non si parla d’altro. “Spare”, la biografia del principe Harry, è il libro più scottante di questo 2023. Nonostante la data X sia il 10 gennaio, il volume è già stato pubblicato in Spagna e così i suoi estratti hanno subito fatto il giro del mondo, alimentati dalla brezza dei tabloid inglesi. Va riconosciuto che non è stata un’impresa ardua per i cronisti trovare spunti per articoli più o meno sensazionalistici: il tomo è un condensato di aneddoti e confessioni anche intime del secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana. Come questo episodio che vi stiamo per raccontare, un retroscena inedito legato al matrimonio di William e Kate. Oltre a raccontare che il suo ruolo di testimone di nozze del fratello era soltanto una facciata, Harry rivela infatti di aver presenziato alla cerimonia nientemeno che con il pene congelato.

Nel dettaglio, il Duca di Sussex ricostruisce l’accaduto spiegando che nel marzo del 2011 aveva preso parte ad una spedizione al Polo Nord, una marcia di 200 miglia tra le nevi a scopo di beneficenza: lì il suo fisico fu messo a dura prova dalle temperature artiche ed ebbe dei problemi a rientrare in Inghilterra a causa di una rottura del ghiaccio che ritardò il suo volo. Riuscì ad arrivare giusto in tempo per la festa pre-matrimoniale di suo fratello William, che si sarebbe sposato il 29 aprile del 2011 a Londra: nel corso della serata, raccontò ai presenti l’esperienza al Polo, intrattenendo il fratello che era nervoso in vista del grande giorno. È stato così che ha rivelato a tutti il suo problema: “Mio papà era molto interessato – scrive Harry nel libro – e comprensivo per il disagio delle mie orecchie e delle mie guance morsicate dal gelo. Ma mentre le orecchie e le guance stavano già guarendo, il pene no. Era ancora completamente congelato e stava diventando sempre più un problema di giorno in giorno“, ricorda. Ma non è tutto. Il principe spiega anche che il suo “piccolo” è rimasto congelato anche dopo il matrimonio di William e Kate, finché non ha deciso di andare dal dottore e ha iniziato ad usare una crema di Elizabeth Arden che gli ha risolto il “guaio”. Infine, Harry conferma anche di essere stato circonciso, nonostante i rumors contraddittori a riguardo.