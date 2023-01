Taylor Mega ha rivelato quanto viene pagata per un post sui social. L’influencer da 2,8 milioni di follower su Instagram ne ha parlato in una sua ospitata a Mattino Cinque.

Durante il programma in onda di mattina la 29enne ha svelato che postando una sola foto su Instagram riesce a guadagnare dagli 8 ai 40 mila euro. Una cifra che farebbe gola a chiunque ma che pochi riescono a raggiungere. Il racconto della modella prosegue poi raccontando come lei ha iniziato a muovere i primi passi sui social già all’età di 15 anni. Specificando quindi che la sua professione non è stata improvvisata ma è frutto di anni di studio della professione.

Si tocca poi l’argomento OnlyFans. Molti credono, infatti, che Mega riesca a raggiungere certe cifre solo perché pubblica le sue foto sul noto sito. A tal proposito Mega smentisce dicendo: “Non vendo le mie foto su una piattaforma privata, faccio pubblicità su Instagram. Oltre a questo ho anche delle aziende, ho un centro estetico a Milano, un’applicazione di fitness che permette ai clienti di allenarsi con me”.

Ai giovani che si cimentando nel postare foto e video sui social per cercare di diventare influencer, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi spiega: “Io facevo anche tre lavori per cercare di guadagnare di più. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga, inizialmente devi investire. Adesso con le attività che faccio sui social investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni, ci sono promozioni da 8mila euro e promozioni da 40 mila, dipende da cosa si pubblicizza e da come viene pubblicizzato. Le cifre sono più o meno quelle”.