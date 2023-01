Ieri, 4 gennaio, la Roma di José Mourinho ha vinto contro il Bologna. Ai giallorossi è bastato un solo goal (di Lorenzo Pellegrini, dal dischetto) per portare a casa 3 punti. A festeggiare, sugli spalti dello Stadio Olimpico, tra i tanti tifosi tornati dopo la pausa del Mondiale, anche alcune celebrità del mondo della musica. Di chi stiamo parlando? Innanzitutto di Damiano David. Il frontman dei Maneskin, che non ha mai nascosto la propria fede calcistica, ha assistito al match di Serie A direttamente dalla Curva Sud. L’outfit scelto? Un cappello di lana di colore nero e una spessa pashmina a coprire gran parte del volto, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Questo look gli ha permesso di passare inosservato a gran parte dei tifosi. I più attenti, però, si sono accorti della sua presenza e gli hanno chiesto foto e autografi (ai quali si è concesso senza alcun problema). E non è la prima volta. Il cantante romano, infatti, già in passato si era recato allo Stadio Olimpico per tifare la ‘sua’ Roma. Come nella partita contro il Napoli oppure contro il Genoa (per il quale però aveva scelto la Tribuna Vip, non lontano da Francesco Totti e Roberto Mancini).

Non finisce qui. Altri due cantanti famosi hanno scelto di assistere alla partita dal vivo. Parliamo di Cesare Cremonini e Ultimo. Come riportato da RomaNews, i due artisti, amici, hanno visto la partita seduti uno accanto all’altro, ma tifando squadre differenti. Cremonini, nato a Bologna 42 anni fa, non poteva che supportare i rossoblù mentre Niccolò Moriconi (in arte Ultimo) è un rinomato tifoso sfegatato della Roma. “Sono partito da Bologna per andare a vedere Roma-Bologna all’Olimpico, dopo 33 giorni di nebbia fitta emiliana senza uno straccio di sole, immersi nelle nubi eterne (…erano mesi che non usciva il sole, autocit.). Qui a Roma per la meteorologia bolognese è aprile. Io e il mio migliore amico, Barba (bolognese romanista) accecati dal sole come due talpe di campagna, siamo increduli. Sono felice di tornare a Roma e all’Olimpico da turista (sono in vacanza) e super tifoso. P.s. Fino a due minuti fa eravamo vestiti da sci”, la didascalia scelta da Cremonini a corredo di uno scatto postato su Instagram.

Poi l’artista ha pubblicato un video in bianco e nero insieme a Ultimo, ma l’audio è stato appositamente rimosso: “Audio censurato all’Olimpico”, ha infatti scritto Cremonini. Cosa si saranno detti i due? Sicuramente qualcosa di divertente visto che Ultimo sembra si stia sbellicando dalle risate. I due sono stati anche ‘pizzicati’ insieme, appena arrivati nell’area VIP: “Niccolò all’Olimpico a vedere la partita della Roma con Cesare Cremonini”, ha scritto su TikTok l’utente @mary_ultimo mostrando il video dei due cantanti accolti come delle vere e proprie celebrità, tra stretti di mano, saluti, foto e uomini della sicurezza.