Un Capodanno di certo movimentato e a tratti surreale, quello che si è trovato a festeggiare il tiktoker Lucky John. Andiamo con ordine: sono le quattro del mattino e tutto sembra andare per il meglio. All’improvviso però, dopo due drink, il ragazzo si trova completamente stordito e poco lucido. Ecco quindi la chiamata alla madre tra i singhiozzi, il successivo invio della posizione su whatsapp e la corsa in ospedale. Il motivo di questo malessere? L’incontro con due ragazzi mai visti prima, conosciuti quella sera, dai quali sarebbe stato drogato a sua insaputa attraverso dei drink.

Una situazione grave che il tiktoker con oltre 900mila followers ha deciso di condividere con il pubblico attraverso un video. “A capodanno mi hanno drogato. Qui succede così: tutti lasciano le porte aperte di casa e tu entri a festeggiare un po’ con tutti”, ha esordito tra le lacrime Lucky John. E ancora: “Io ho lasciato i miei amici in una casa e sono entrato in quella di due miei followers che mi seguono da tempo: ero felice di questo invito! Abbiamo giocato al ping pong alcolico: ho dovuto bere due bicchieri. Da lì basta, non ricordo più nulla”.

L’app del colosso cinese è ahimè abituata a questo e molti altri trend preoccupanti. Il giovane, sotto l’effetto di stupefacenti, è stato ripreso anche con foto e video ricevute successivamente dal protagonista attraverso profili fake: “Per ora non le pubblico qui, non mi riconosco e mi vergogno”, racconta John. “Meno male è arrivata mia madre sotto casa e mi ha portato in ospedale. Mi sono chiuso in bagno e sono uscito da lì una volta arrivata lei”, ha proseguito il tiktoker ancora visibilmente turbato dall’accaduto.

Il senso del video è mettere in guardia ovviamente i giovanissimi per evitare di incappare in situazioni simili e, al tempo stesso, chiedere scusa alla madre: “Mi vergogno del mio stato fisico e mentale, non volevo svegliarti alle 4 di notte”. E con le lacrime agli occhi, costante fissa dei vari tiktok realizzati in merito, Lucky John ha riportato anche le parole ricevute dalla mamma: “Non sapevo cosa fare, avevo paura di perderti”.