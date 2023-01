In queste ore è diventato virale il passaggio di un collegamento tv che vede come protagonista l’inviata del TG2 Carlotta Balena. La quale si è resa protagonista di un piccolo lapsus che ha scatenato parodie e commenti ironici.

Mentre si trovava in diretta da Bari ha aperto così il collegamento: “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria”, collocando quindi il capoluogo Pugliese in un’altra regione, l’Umbria.

Nulla di grave, ma inevitabili i commenti divertiti arrivati sotto al post pubblicato da Trash Italiano su Instagram. Se da una parte c’è chi ‘giustifica’ in un certo senso la giornalista dicendo che il suo lapsus è perdonabile (e noi di FqMagazine siamo d’accordo, solo chi non fa nulla non sbaglia nulla), dall’altro molti hanno voluto puntare sull’ironia. “Se Perugia avesse lu mære sarebbe una piccola Bæri” scrive uno, “Fake quella ruota panoramica è il London Eye di Londra” ironizza un utente. Oppure “Madò i panzerotti che ho mangiato in Umbria, mamma mia“, scrive la pagina ufficiale Un terrone a Milano.

Ma bisogna dire che non è certo l’unica a commettere dei lapsus. Sono molti i giornalisti che nei collegamenti a volte strappano un sorriso. Non poco tempo fa abbiamo raccontato di quanto successo a Buongiorno Italia per il TGR Molise, dove il meteo reporter Luca Ciceroni, non sapendo di essere in collegamento, si è lasciato andare ad un racconto inerente la sua fidanzata. Il tutto si è concluso con il conduttore Filippo Bernardi che ha chiuso il collegamento scusandosi con il pubblico a casa.

Ma se andiamo indietro nel tempo indietro possiamo ricordare altri collegamenti rimasti nella storia dei social. Ricordiamo il lapsus della giornalista di Sky Tg24, Cristiana Mancini, quando nel 2021 ha dato la seguente notizia: “Nonostante fosse iniziata la campagna vagin… vaccinale nel paese”, suscitando subito ilarità. Oppure quando Marco Bezmalinovich, conduttore del TG2, ha affermato “Ora negli Stati Uniti il Presidente eletto degli Stati Uniti Bin Laden”. Lapsus innocenti che però riscuotono talmente tanto successo sul web da avere un’intera pagina Instagram dedicata, quella di giornalistiooc. Una porta sul mondo del giornalismo raccontato da un altro punto di vista.