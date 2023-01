Sguardo da bad boy, maglietta alzata un Enzo Miccio totalmente diverso da quello che in molti si aspettavano di vedere. Chi non fosse a conoscenza dei suoi progressi fatti in palestra quasi non crederebbe ai suoi occhi. Quello che si vede, in una storia postata su Instagram, è un Miccio super palestrato con tanto di six pack (la tanto ambita tartaruga) e dei bicipiti da urlo. “Fatti sotto 2023”, scrive, minacciando poi “Cerca di comportarti bene perchè il Miccio ha fatto i muscoli”.

In molti si chiedono dove sia finito l’Enzo di Ma come ti vesti o il famoso wedding planner che organizza matrimoni impeccabili. Eppure la sua agilità e sportività l’aveva già dimostrata durante la sua partecipazione al reality Pechino Express, dove oltre ad vincere a livello morale si è aggiudicato il soprannome di stambecco per la sua velocità nel correre da una parte all’altra.

Non deve quindi sorprendere la foto pubblicata nelle prime ore del nuovo anno, anche se le opinioni ricevute sono state contrastanti. C’è, infatti, chi ha ipotizzato l’utilizzo di Photoshop e chi invece ha ironizzato creando video e meme con scritto “Da Enzo Miccio a Enzo macho è un attimo”.