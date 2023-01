Nuova polemica – dopo quella relativa al blitz ai Mondiali in Qatar – per Salt Bae, il ristoratore turco famoso per la sua mossa di spargere il sale sulla carne. Ad attaccarlo è un giovane tiktoker che ha condiviso sul social un video, in breve tempo diventato virale. Il cliente ha denunciato il comportamento irrispettoso dell’imprenditore, proprietario della catena di steak house, che si è presentato al tavolo per tagliare la carne con le cuffie. “Si è fatto pagare 600 dollari per venire al tavolo e parlava con qualcuno con i suoi AirPods”, polemizza il fan di Nusret Gökçe, vero nome del cuoco.