Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono ai ferri corti. L’indiscrezione sul fatto che la coppia stia attraversando la “peggiore crisi della loro storia” arriva da Telecinco. Nonostante sui loro social l’influencer e il campione portoghese stiano cercando di mantenere le apparenze, secondo il canale televisivo spagnolo, il loro matrimonio è a rischio. Un’unica cosa li tiene ancora insieme: i numerosi contratti e gli accordi pubblicitari firmati insieme.

Il canale spagnolo sottolinea la “mancanza di complicità” tra i due coniugi. La coppia per il momento non conferma né smentisce quello che viene definito come un “vero e proprio segreto di Pulcinella”: CR7 e Georgina starebbero insieme solo per pura convenienza. Oltre alla famiglia, i due hanno creato insieme un brand milionario, le cui fortune sono strettamente collegate alla salute della loro relazione.