“Forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia vita senza di te”: sono parole cariche d’amore quelle che Aurora Ramazzotti dedica, nelle prime ore del nuovo anno, al bambino che porta in grembo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dà il benvenuto al 2023 con una toccante lettera per il suo primo figlio atteso in primavera. Lo spunto le arriva da una frase che ha sentito ripetere dai suoi cari numerose volte: “Pensa, tu neanche eri nata”. Perché la nascita di una nuova vita segna inevitabilmente uno spartiacque nell’esistenza degli adulti, soprattutto dei genitori. Se finora Aurora non aveva mai dato molto peso a quelle parole, ora si rende conto che anche per lei sta arrivando il momento di oltrepassare la linea sottile che cambierà per sempre il corso delle cose.

LA DEDICA DI AURORA RAMAZZOTTI AL FIGLIO – “Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo ‘prima’ e che frettoloso si avvicina il momento ‘dopo’ di te”, scrive Aurora sui social mentre posa con i fuochi d’artificio che illuminano il cielo alle sue spalle. “E che anche io avrò un giorno sulla bocca queste parole, spero non cariche di rimpianto, mentre ricorderò chi sono stata finora. Fa pensare che con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te”. Così, man mano che le settimane passano, ogni evento è l’ultimo prima di diventare mamma: “L’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia”. Dove c’è una fine, però, c’è sempre un inizio: “Ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so… sarà un bellissimo disastro”.

LA PAURA DEL PARTO E L’IMPAZIENZA DI DIVENTARE MAMMA – Nei giorni scorsi ai follower che le chiedevano se iniziasse a sentire la paura del parto aveva risposto in maniera molto schietta: “Mi c**o sotto calcola”, ma è plausibile pensare che si tratti di un comprensibile timore per un’esperienza che non si conosce. In chiusura di post, infatti, la Ramazzotti sembra correggere il tiro: “E quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso, a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è.. che non vedo l’ora”.