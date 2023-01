Era il primo dicembre 2022 quando Vittorio Feltri aveva attaccato con parole incommentabili la scrittice Michela Murgia: “La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”. E oggi, primo gennaio 2023, il direttore di Libero è tornato offendere la scrittrice parole simili: “Non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco”, il post su Twitter. I commenti sono tanti e sono quasi tutti dello stesso tenore: “E pure il primo giorno del 2023 hai scritto qualcosa di offensivo verso una donna. Complimenti l’importante è non smentirsi mai”, “Se l’apprezzamento si limita all’aspetto estetico beh lei ha perso in partenza. Che pochezza. Lei è una garanzia”, “Sarai bello tu. Ancora una volta mostra la pochezza di quello che scrive. Lei non si smentisce mai“.

La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 1, 2023

“Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d’Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto”, ha scritto su Twitter lo scorso 15 dicembre il giornalista e già consigliere a Palazzo Marino, carica che aveva definito una “rottura di c…” e aveva poi lasciato dopo pochi mesi per motivi di salute (ha avuto un cancro al seno, ndr).