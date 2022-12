Criticato, demonizzato da alcuni, idolatrato e adorato da altri: TikTok è ‘la’ piattaforma d’intrattenimento per eccellenza. O almeno lo è stato, in Italia, nel 2022, anno in cui anche i nostri politici hanno fatto il loro esordio (e di molti ne avremmo fatto volentieri a meno). “Al centro delle scena vi è stato il punto di vista unico e originale di ciascun creator e le infinite sfaccettature del talento, trasformando la piattaforma in un universo di passioni, interessi da esplorare, condividere e di cui sentirsi parte”, la sintesi del 2022 fatta da TikTok Italia. Ed effettivamente c’è stato spazio per tutti: dal BookTok, alla commovente storia di Leila, passando per i Ferragnez e – impossibile da dimenticare – la professoressa del corsivoe Elisa Esposito. Ma il 2022 è stato anche l’anno di video veramente assurdi, conosciuti proprio grazie a (o per colpa dei) social. Tra questi le ‘extension per i peli del naso’. Noi di FQMagazine ne avevamo parlato lo scorso agosto. L’ideatrice sarebbe una ragazza giapponese esperta di make up. Su TikTok l’hashtag #nosehair ha raggiunto 118.3 milioni di visualizzazioni ma, in realtà, raggruppa più che altro video in cui viene mostrato “come rimuovere i peli dal naso”. Tuttavia non manca chi, invece, aggiunge le extension ai peli del naso. Sì, avete letto bene. Più seria, invece, la faccenda relativa al pollo da “cucinare con lo sciroppo della tosse”. In quel caso era intervenuta la FDA (Food and Drug Administration) lanciando l’allarme: “La sfida è sciocca e poco appetitosa, ma potrebbe anche essere molto pericolosa. Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà in altri modi, correndo il rischio di ‘ferire i polmoni“. Il filmato era stato rimosso da TikTok, sempre molto attento a proteggere la propria community, ma il caso aveva comunque fatto discutere. L’uso che se ne fa dei social, siamo sempre lì. Ma rimaniamo in ambito “culinario”. Cosa dire della ‘pilk’? La trovata di Pepsi di cui tanto si è parlato su TikTok, proprio in questi giorni di festività. Qualcuno l’ha definita una ‘bevanda natalizia’ forse pensando che ci sarebbe venuta l’acquolina in bocca (spoiler: ciò non si è verificato).

E invece i video più visti durante il 2022 su TikTok quali sono stati? Webboh.it ha stilato una classifica completa, noi ci limiteremo alla top 5. Sul gradino più basso troviamo la coreografia ‘Jiggle Jiggle‘, con protagoniste tre attrici della popolare serie tv Riverdale. Al quarto posto, invece, c’è la cantautrice e produttrice discografica spagnola Rosalìa che mastica una gomma in diverse situazioni della quotidianità: mentre cucina, al ristorante, su un set. Tutto sulle note del suo successo ‘Bizcochito‘. Saliamo sul podio. Anche quest’anno spopolano i video di Squishy, il tenero scoiattolo che mangia noci e ghiande. In particolare la clip in questione risale al 26 febbraio scorso e conta 227.6 milioni di visualizzazioni. Medaglia d’argento per l’esperimento di @MeltAndPour in cui viene mostrato cosa accade al ghiaccio e alla lava quando vengono messi a diretto contatto l’uno con l’altro. Qui siamo a 253.6 milioni di visualizzazioni. E il vincitore, invece è… la giraffa di cioccolato. Il video, pubblicato da @AmauryGuichon, il re della pasticceria mondiale, conta ben 309.1 milioni di visualizzazioni. Un numero incredibile! Cosa ne sarà del 2023? Non vogliamo rovinarci la sorpresa, ma secondo l’osservatorio di TikTok saranno tre le tendenze principali da aspettarsi per il nuovo anno. Quali? l’intrattenimento sarà sempre più personalizzato; le persone ricercheranno gioia e spensieratezza come fonte di benessere; la community sarà al centro, diventando un luogo di condivisione e di stimolo.