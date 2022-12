Avete mai pensato a come sarebbe la Pepsi con il latte? Probabilmente voi no, ma l’azienda americana che la produce sì. Si tratterebbe di una nuova bevanda dal nome ‘Pilk’ e pubblicizzata di recente anche da Lindsay Lohan. Nello spot, l’attrice e cantante, indossando un abito natalizio, versa del latte in un bicchierone di Pepsi e sorride. La ciliegina sulla torta? Accompagna il tutto con dei biscotti con gocce di cioccolato. Per chi volesse, poi, vi sono anche altre ricette, come quella con il latte d’avena e il caramello. Oppure con panna e vaniglia. Se state rabbrividendo alla sola idea, sappiate che su TikTok in molti già hanno provato la nuova “bevanda natalizia”, verosimilmente per concorrere ad un contest lanciato da Pepsi per il giorno di Natale (in premio ci sarebbe del denaro). Il primo hashtag da seguire è #PilkandCookies e, sebbene ci sembri una novità, pare che in realtà non lo sia, come riportato dalla Cnn. “Combinare Pepsi e latte è stato a lungo un trucco segreto tra i fan di Pepsi”, ha dichiarato Todd Kaplan, chief marketing officer di Pepsi, in una dichiarazione sulla campagna. Ma da dove nasce l’idea? Proprio da TikTok, la piattaforma d’intrattenimento cinese ma che continua a spopolare in tutto il mondo. Anche (anzi soprattutto) in America.

In questo caso l’hashtag in questione è #dirtysoda e, nel momento in cui scriviamo, conta 116.1 milioni di visualizzazioni (tradotto letteralmente in italiano ‘bevanda sporca’). Si tratta di mix piuttosto strani di bevande: ghiaccio, coca cola, crema di cocco e ananas. Altri esempi simili: coca cola, crema di lampone, caffè alla vaniglia. “Delizioso”, assicura una ragazza in un video pubblicato su TikTok. E tra le varie sperimentazioni è arrivata anche quella del famigerato ‘pilk’ (il cui hashtag è a 57 milioni di visualizzazioni). In tanti l’hanno provata, tra questi Brooke Barry, tiktoker da 3.1 milioni di follower: “Wow, sembra carino“, afferma lei mentre prepara il tutto”. Poi lo beve: “Buono. Meglio non abbondare con il latte”. Brooke non ha utilizzato i biscotti e neanche il conduttore Stephen Colbert, che lo ha provato durante il suo late show in onda sulla CBS. Pepsi, latte e via all’esperimento. Il risultato? Non di suo gradimento, vista l’espressione del viso subito dopo l’assaggio. La notizia è stata riportata anche da Whoopsee.it, che ne ha realizzato un post ad hoc. Come hanno commentato gli italiani? “Rimango con latte e cioccolato, grazie”, “Lasciamole fare agli americani queste cose” oppure: “Una trovata pubblicitaria, che cosa vomitevole. Mai nella vita”. Insomma, in fatto di cucina, in Italia, non c’è influencer né campagna che tenga. Pepsi e latte bevetelo voi, a noi non interessa.