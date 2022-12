Non siamo dei medici né la sua famiglia, dunque non sappiamo come stia veramente Leila Kaouissi, ma vederla ridere e scherzare con la mamma riempie il cuore di gioia. Dopo settimane dure, in cui sembrava che le cose si stessero mettendo davvero male, adesso Leila è tornata a sorridere. Accanto a lei mamma Lisa, che da sempre le sta vicino, soprattutto adesso che la figlia, 18 anni, è ricoverata in Psichiatria. “Forse tornerà a casa per Natale”, ha detto Lisa durante una live di TikTok risalente a ieri 21 dicembre. “Non si sa ancora, però lo spero. Non voglio darmi false speranze“, ha subito aggiunto Leila, 431mila follower su TikTok e quasi 9 milioni di ‘mi piace’. Poi ha risposto ad alcune domande dei fan: “I miei cantanti preferiti? Blanco e Ariete”. “Chi sono?”, ha domandato la signora Lisa. “Sono due cantanti molto bravi, italiani. Poi ti faccio ascoltare le musiche”, ha risposto Leila accarezzando il viso della mamma, la quale invece ha spiegato di apprezzare molto Ghali. “Sì mamma lo adora”, ha commentato Leila e poi insieme hanno intonato Habibi, uno dei maggiori successi del rapper milanese, di origini tunisine. “Mi piace la sua voce, mi piace come canta”, ha inoltre aggiunto la signora. Qualche altro saluto ai follower e poi la live si è conclusa con le parole di Leila: “Cuoricini ci sentiamo domani o stasera, vi voglio tantissimo bene e vi mando tanti abbracci forti forti. Mi raccomando, state bene. Lottate e non mollate mai che la vita è solo una e dobbiamo godercela. Questi attimi di festività sono i più difficili ma anche i più belli”.

Negli ultimi giorni mamma Lisa è andata spesso a far visita a Leila, come si evince chiaramente dai tanti video che la tiktoker ha pubblicato: abbracciate, mano nella mano cantando canzoni ma soprattutto con il sorriso sulle labbra. Sembrano passati quei giorni terribili in cui Lisa era stata costretta a fare un appello su TikTok per trovare una struttura per la figlia, che lotta con i DCA (disturbi del comportamento alimentare) da ormai 5 anni: “La cosa più brutta è vedere tua figlia che sta soffrendo e non puoi fare niente. Pregate per me e per mia figlia. Se non l’aiutano perdo mia figlia e sarà troppo tardi. Andare in Francia sarebbe la cosa migliore per farla stare bene ma non possiamo portarla in Francia con la forza”, il grido disperato della mamma. Adesso la speranza che, piano piano, le cose possano migliorare. “Questa mamma sarà la salvezza della figlia”, si legge sotto ad uno degli ultimi filmati. “Una mamma meravigliosa! Forza Leila”, scrive qualcun altro. Non mancano le critiche: “Ho dei dubbi… e non pochi”, commenta un utente. Gli risponde un’altra follower di Leila: “Io credo che noi non siamo specialisti nel campo per criticare una donna, una mamma che invece merita solo tanto rispetto e vicinanza”.