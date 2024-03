Durante un volo Ryanair partito da Venezia e diretto a Brindisi, un episodio ha scatenato l’ilarità tra i passeggeri. Terminati gli annunci di rito, uno degli assistenti di volo ha commentato ironico al microfono: “Che problemi hanno questi di Ryanair che fanno gli annunci in inglese se siamo in Italia? Sono pugliese, ma non ci posso fare niente”. La scena, ripresa dal cellulare di un passeggero, è diventata subito virale sui social.