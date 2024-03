“Smettetela di insultare la giornalista con la quale ho questa problematica, chiamiamola incomprensione. Vi chiedo di non insultarla, non minacciarla e soprattutto di rispettare la sua natura, la sua persona”. È l’appello lanciato dall’attore Rocco Siffredi ai suoi fan, in una storia su Instagram, in merito alla vicenda legale con la giornalista Alisa Toaff.