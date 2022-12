Prende il nome di ‘Turning my mum into me‘ il nuovo trend che sta spopolando su TikTok. Si tratta, sostanzialmente, di trasformare la propria mamma in se stessa. Cercando l’hashtag #turningmymumintome (240,2 milioni di visualizzazioni) ci si imbatte in una serie di video accattivanti e piuttosto divertenti. C’è @nadinebloch che ha raggiunto numeri record: ben 36.1 milioni di visualizzazioni per la mamma che prima si mostra con i propri vestiti, poi indossa quelli della figlia, il tutto impostato sulle note di ‘I Wish‘ di Skee-Lo. Il risultato? Un figurone! Tanto che le altre ragazze desiderano conoscere i nomi dei brand degli abiti, per poterli comprare anche loro. Ma andiamo avanti con altri esempi e arriviamo in Italia. Avrebbe mai potuto lei, l’imprenditrice digitale per eccellenza, esimersi dal cimentarsi nel trend del momento? Assolutamente no. Ecco che anche Chiara Ferragni e la mamma Marina di Guardo hanno partecipato alla challenge.

Il video risale a ieri 28 dicembre e, nel momento in cui scriviamo, conta circa 870mila visualizzazioni. Ecco mamma Marina dapprima vestita con pantaloni neri e camicetta, poi invece indossando gli abiti della figlia più famosa. Una vestito nero sotto con sopra un lungo maglione sbrilluccicoso e una borsetta. Immancabili i grandi occhiali da sole neri e lo smartphone con il quale finge di scattare diversi selfie, definito da una follower come il vero e proprio “tocco di classe”. “È bellissima”, “Ti assomiglia moltissimo”, “Marina è sempre una dea”, sono alcuni dei commenti sotto alla clip. Non finisce qui. Sostanzialmente identico il video di un’altra star di TikTok: Marta Losito (conosciuta tra i giovanissimi). In un video postato due giorni fa, la mamma sfila dapprima con maglione oversize e pantaloni casual, poi invece con i vestiti della figlia Marta (4.5 milioni di follower su TikTok) e anche in questo caso i fan apprezzano.

Rimanendo nel nostro Paese, che dire allora di Maria Mainetti? Chi è? Si tratta della figlia di Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti (che si sarebbero appena separati, dopo 19 anni di matrimonio). Nel filmato in questione, la nota attrice fiorentina sfila in salone, accanto all’albero di Natale. Prima con pantaloni neri e maglione oversize rosso, poi come se fosse la figlia 18enne (“Che regina”). Infine c’è anche chi si diverte a riproporre il trend ma con la nonna: “Tua nonna ha vinto”, “Ha vinto tutto!”, “Che benedizione”, i commenti sotto al filmato della nonna che si veste come un’adolescente. E chi invece con il papà, come Fedez che poi ha pubblicato tutto sui social: “Franco sei tutti noi”, “Ma siete identici”, “Che top, è uguale”, le parole dei fan sotto al TikTok arrivato a 479mila visualizzazioni.