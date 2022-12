“In questo momento se devo dare un giudizio col panettone in bocca per una questione seria è poco serio – ha detto Amadeus a Rtl 102.5 – Io però penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio da qui al Festival. Anche perché sarebbe un peccato che il pubblico non possa ascoltare la sua canzone”.

“Quota giovane” di Sanremo, su Twitter sono molti i commenti sul suo coinvolgimento nella delicata questione dei falsi green pass: da “squalificare Madame e ripescare i Jalisse” a “Come mai c’è una tendenza a perdonare e addirittura sostenere Madame e la Giorgi per la storia del greenpass falso e invece per la stessa cosa, neanche provata poi, di Pippo Franco si sono tutti scagliati contro di lui? Le prime sono “trendy” e l’altro no?” fino a una serie di meme decisamente molto lunga.

E Madame è prevista in scaletta anche al Concerto di Capodanno ai Fori Imperiali a Roma. Stando a Repubblica, al momento non sono previsti cambiamenti e dunque la cantante si esibirà. Giusta scelta?