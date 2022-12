Il regalo – per pochi – è targato Georgina Rodriguez. La moglie di Cristiano Ronaldo ha regalato per Natale a suo marito una Rolls Royce decapottabile, modello Dawn, con tanto di fiocco rosso (del valore di circa 350mila euro). Rodriguez ha pubblicato sui propri social il video della sorpresa al calciatore portoghese. In passato, per i compleanni del marito, gli aveva fatto trovare una Cadillac Escalade e una Mercedes Brabus classe G (600mila euro).