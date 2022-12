“Questo è il nostro ultimo Natale in famiglia insieme, ma non diremo ai bambini… perché spezzare i loro cuori quando sono divertirsi così tanto?”. È con straziante lucidità che Jonnie Irwin, il 49enne conduttore star della tv inglese, racconta in un’intervista al Daily Mail come si sta accingendo a vivere l’ultimo Natale della sua vita. Il volto dei programmi di Bbc e Channel 4 sta combattendo infatti contro un cancro terminale che gli è stato diagnosticato nel 2020: iniziato nei polmoni, si è diffuso al cervello e poi al fegato. “Mi è stato detto che ho pochi mesi di vita. Stiamo precipitando verso dove non vogliamo stare – spiega Irwing -. Mi hanno dato questo farmaco miracoloso dopo la prognosi iniziale di sei mesi di vita. Speravano che lo tenesse a bada ancora per un po’. Ma è tornato così violentemente che ha sorpreso persino i dottori. Cerchiamo di andare avanti normalmente – prosegue Jonnie – . Abbiamo deciso di non piangere e di sfruttare al massimo ogni giorno. Sto ancora lavorando, cerco di costruire pensieri positivi. La gente dice: come fai a rimanere così ottimista? È un po’ una recita. In questi ultimi due mesi non mi è piaciuto non avere energia, essere piegato in due dal dolore. Probabilmente sono più testardo che positivo. Ma ho questa determinazione a raggiungere qualcosa ogni giorno. Mi sento in colpa se mi siedo. Sono così grato per quello che ha passato negli ultimi mesi. Ha fatto di tutto per provvedere a me e ai ragazzi”. Per poi concludere con un pensiero ai suoi tre figli, ancora piccoli: “Mi spaventa, la tristezza che mi viene incontro. Come affronterò la tristezza? So che dovrò farlo, per i ragazzi. Dovrò farmi sorridere. Ma mi preoccupa, il grande dolore che mi colpirà”.