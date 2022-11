“Mi hanno dato 6 mesi di vita, non so per quanto vivrò”. È con queste parole che Jonnie Irwin, conduttore tra i più noti ed amati dal pubblico della televisione inglese, ha annunciato di avere un cancro incurabile. Conduttore del programma tv “A Place in the Sun” in cui aiuta le persone a trovare la casa dei loro sogni, ha scoperto a 48 anni di avere un tumore ai polmoni che ormai si è diffuso in tutto il suo corpo, arrivando al cervello. Lo ha raccontato in una toccante intervista al settimanale Hello, in cui ha sfogato la sua rabbia e la sua sofferenza per il dolore che causerà alla sua famiglia: “Ciò che mi fa più male è sapere che i miei figli cresceranno senza di me. Questo mi spezza davvero il cuore”, ha detto.

