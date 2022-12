Il periodo della gravidanza dovrebbe essere tra i più belli e sereni. Peccato che Bianca Atzei ha vissuto momenti di grande spavento a causa di una polmonite che l’ha colpita durante il nono mese di gravidanza. A destare sospetti e preoccupazione è stata la sua assenza dai social dopo la comparsa di qualche giorno fa a Le Iene. A intervenire per primo sui social è stato il compagno Stefano Corti che ha fatto sapere: “In tanti ci avete scritto per capire il motivo. Purtroppo ha avuto problemi di salute, oltre una polmonite in atto“. Recuperate le forze Bianca Atzei, oggi, ha voluto tranquillizzare lei stessa i suoi follower pubblicando alcune storie Instagram dal letto dell’ospedale. “Ci tenevo a ringraziarvi tutti tantissimo, mi state scrivendo da più di una settimana, voi per me siete stati una salvezza perché non mi avete fatto sentire mai sola – racconta -. Volevo aggiornarvi e dirvi che sto molto meglio, il mio bimbo sta bene, è sempre stato monitorato, è qui dentro la mia panciona protetta. Ringrazio i medici che mi hanno coccolato tantissimo e hanno cercato di capire quale fosse il problema, ringrazio la mia ginecologa. Tutti grandi professionisti dagli infermieri, agli oss, tutte le persone che mi hanno vista e mi sono state a fianco. Sono stati veramente molto prudenti e grandi professionisti”.

La situazione pare quindi essere sotto controllo ma nei giorni scorsi ha vissuto momenti davvero difficili: “Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata in mano a dei dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura passerà tutta questa paura che ho provato”. Visibilmente stanca ma più sollevata, conclude dicendo: “Io spero di tornare a casa presto ma comunque respiro meglio, le analisi vanno meglio. La mia priorità è stata di proteggere il mio bimbo, che non ci fosse niente in lui. Io vi mando un bacio grande e vi ringrazio”. Qualche ora fa ha poi pubblicato, come storia Instagram, una serie di foto inerenti il suo periodo trascorso in ospedale con scritto: “Oggi si torna a casetta mia”.