Sono ore piene di preoccupazione per Bianca Atzei. La cantante, da alcuni giorni, è ricoverata nella clinica Mangiagalli di Milano a causa di alcuni problemi di salute, fra cui una polmonite in corso. A notare che qualcosa non andava sono stati i fan dell’artista che, vedendola sparire dai social, hanno intuito che poteva esser successo qualcosa visto anche che è all’ottavo mese di gravidanza. Proprio sul tema della gravidanza, nei giorni scorsi, aveva fatto commuovere migliaia di telespettatori durante il suo monologo nel programma di Italia 1 Le Iene. Ora, a dare la notizia del ricovero della cantante è stato il suo compagno Stefano Corti in una serie di storie su Instagram: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social – si legge nella prima storia con una foto di Bianca di spalle, seduta su un letto dell’ospedale – purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa, ma ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”.

Il giorno dopo, martedì 20 dicembre, è sempre lo stesso compagno della cantante ad aggiornare costantemente i fan sulle condizioni di salute: “Grazie a tutti per i messaggi. Per aggiornarvi, sembra stia migliorando”. Ad accompagnare questa notizia un tenero video della futura mamma che si accarezza teneramente il pancione di otto mesi seduta su una poltrona della clinica milanese. Quello che stanno vivendo l’Atzei e Corti è uno dei momenti più difficili, anche perché li fa ritornare indietro nel tempo quando, in passato, la coppia ha visto la tragica interruzione di una gravidanza. Nonostante questo, il futuro è dalla loro parte e già immaginano il momento dell’arrivo del loro primo figlio che, come annunciato nelle scorse settimane, si chiamerà Noa Alexander.