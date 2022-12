Francesco Angelini è stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi. Era stato arrestato la scorsa estate perché accusato di stalking ai danni della giornalista tv Marialuisa Jacobelli. La denuncia nei confronti del 52enne era arrivata nel mese di giugno e pochi giorni dopo era finito dietro le sbarre. Ma come si è arrivati a tanto? Jacobelli, ex tentatrice di Temptation Island, aveva parlato del “clima di terrore” vissuto a causa di Angelini, con cui aveva avuto una relazione. Un vero e proprio inferno durato mesi e costellato di minacce e “violenze fisiche e psicologiche”. A scatenare Angelini, si legge su Milano Today, sarebbe stata una foto pubblicata dalla giornalista nel giorno del suo compleanno. Uno scatto che avrebbe suscitato l’ira dell’uomo che, vedendo il post, avrebbe iniziato a insultare l’allora fidanzata. Jacobelli, a sua volta, aveva preso la decisione di troncare la storia. A quel punto sarebbero iniziate le persecuzioni, protrattesi da gennaio fino a giugno.

LA CONDANNA – Mercoledì 21 dicembre la giudice per l’udienza preliminare Angela Minerva ha deciso la condanna per Francesco Angelini. Il processo aveva avuto inizio dopo le indagini della Squadra mobile della polizia, coordinate dal pm di Milano Pasquale Addesso. Al 52enne, riporta ancora la fonte, è stata riconosciuta l’attenuante di aver risarcito il danno, così come le attenuanti generiche dal momento che Angelini si è sottoposto alle cure in una clinica. Nella struttura, inoltre, si trova ai domiciliari.

IL COMMENTO DELLA JACOBELLI – Il volto di Sport Mediaset ha commentato sui social gli ultimi aggiornamenti circa la vicenda che la vede protagonista. In particolare ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato dei fiori o più semplicemente le hanno scritto messaggi di vicinanza, “soprattutto tutte quelle donne che si sono aperte con me perché so cosa vuol dire aprirsi in momenti così difficili, so quanto è complicato. Giuro che farò di tutto per far sì che certe cose non accadano perché io non le posso accettare. Sono con voi e vi vorrei abbracciare ad una ad una”.