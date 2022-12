Roberto Bolle, ospite dell’ultima puntata del talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, ha presentato la nuova edizione di “Danza Con Me”. Lo show andrà in onda in prima serata l’1 gennaio su Rai Uno con alla conduzione Luca Zingaretti e Virginia Raffaele. Previsti tanti ospiti da Blanco (“era arrivato dall’America ed è stato super disponibile e simpatico”) al commosso omaggio al compositore Ezio Bosso. In chiusura gli auguri speciali di Roberto Bolle e due desideri: “Per il 2023 vorrei la riforma del settore danza e stop alle violenze in Iran e Ucraina”.