Anche Millie Bobby Brown finisce nella casella dei molestatori. L’attrice nota per il suo ruolo di Eleven in Stranger things ha pubblicato un video su TikTok dove ha descritto la scena di un bacio dato al collega Louis Partridge durante le riprese di Enola Holmes 2, altra popolare serie di Netflix. “Proprio mentre facevamo le prove, gli ho afferrato il viso e l’ho baciato e lui era come…”, ha spiegato l’attrice imitando l’espressione stupita di Partridge. “È stato davvero tenero vedere Enola prendere l’iniziativa. E poi vedere una ragazza che fa la prima mossa è eccitante”. Altre versioni circolate sui siti statunitensi hanno però aggiunto particolari sulla dinamica di questa sequenza. Sembra infatti che la Brown abbia colpito con una certa energia il collega mentre lo baciava: “In quella scena dovevo prenderlo a pugni, e siccome Louis è un caro amico, ho continuato a colpirlo. Non stavo fingendo, non era uno stunt, gli stavo davvero facendo male. Alla fine, lui mi ha detto: ‘Millie, non potresti semplicemente fingere di darmi dei pugni?‘”.

Le parole dell’attrice hanno però scatenato un putiferio sui social, tanto che la Brown è stata accusata nientemeno di aver molestato il collega, in quanto prima di baciarlo in quel modo non gli avrebbe chiesto il consenso. A coronamento di questa situazione surreale è intervenuta nientemeno che una nuova star dei social, la “coordinatrice delle scene d’intimità”, Jessica Steinrock. “Amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la storia tenera che pensate. Sono sicura che lei e il suo partner di scena abbiano costruito un rapporto basato sulla fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante una scena intima sul set. Perché alla fine, questo significa che lei non ha chiesto il consenso per quel bacio. E quando il tuo partner di scena ha una reazione di sorpresa dopo che lo hai baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto”. Chiosa: “Piccole cose come questa possono degenerare nel tempo, e francamente lei ha più potere in quella situazione rispetto a lui, perché è una star molto famosa. Quando giriamo scene d’amore amiamo stare leggeri, divertirci, ma il consenso è obbligatorio. Per la cronaca, ho amato Enola Holmes 2, ma la prossima volta dovremo chiedere il consenso”.