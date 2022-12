L’arrivo dell’inverno non porta con sé solo le tanto attese festività natalizie, ma anche la classica influenza di stagione e l’ancora circolante coronavirus. Ne sa qualcosa Mara Venier che è positiva al Covid. L’annuncio in diretta su Rai2 l’ha dato questa mattina Fiorello leggendo un messaggio della conduttrice durante ‘Viva Rai2‘. “Zia Mara” – a quanto apprende l’Adnkronos – ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche. La notizia ha creato più di qualche apprensione anche a Rai1, perché Mara avrebbe dovuto registrare domani in studio la puntata natalizia di ‘Domenica In’ che andrà in onda il 25 dicembre, giorno di Natale. “Spero di riuscire ad esserci in qualche modo”, dice all’Adnkronos la diretta interessata, alludendo probabilmente ad una sua possibile conduzione da remoto. Cauto ottimismo invece sulla puntata del primo gennaio che era già prevista in diretta. Per allora, si spera che la conduttrice si sia ripresa e negativizzata.

Nelle scorse ore, la stessa Mara Venier aveva condiviso con i suoi follower il malessere: “Non va bene, non è Covid, ma è una mazzata terribile ragazzi…che pa**e”, aveva detto prima di ricevere l’esito del tampone. Mentre pronunciava questo messaggio, la conduttrice era a letto con un fazzoletto alla mano causa il forte raffreddore. Una pausa forzata che ha costretto la zia per eccellenza degli italiani al riposo totale. Non ha perso, però, la solita ironia che la contraddistingue. Con la battuta sempre pronta ha continuato poi a tenere aggiornati i suoi fan con delle Instagram Stories, mostrando come sta trascorrendo questi giorni di convalescenza.

Indubbiamente a darle un po’ di serenità è stato l’arrivo del marito Nicola Carraro, anche lui recentemente contagiato dal coronavirus, che l’ha raggiunta nella casa romana. Direttamente da Santo Domingo, dove passa gran parte dell’anno, ha deciso di ritornare nella capitale per passare le festività natalizie con la moglie, con gli affetti più cari e i tanti amici della coppia. Su Instagram la Venier non poteva non riprendere emozionata l’arrivo del marito: “Nicola! Finalmente sei tornato amore mio!”. Il saluto di Carraro è stato un bacio appassionato, nonostante la malattia di lei.