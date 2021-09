La vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” ospite nel secondo appuntamento del talk in streaming “Programma”, giovedì 23 settembre dalle ore 18 su Facebook e YouTube di FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti. I nuovi impegni lavorativi da “Amici 21” a “Tu Si Que Vales”, Giulia si racconterà senza filtro.

Giulia, classe 2002, è nata a Roma e ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni, in seguito ha approfondito lo studio del modern ed è entrata a far parte della Nough Megacrew. Ha fatto il suo ingresso ad Amici fin dall’esordio della scorsa stagione (novembre 2020) ballando ‘TKN’ di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa. Giulia lo scorso anno – oltre a vincere – si è aggiudicata il Premio Tim, risultando l’allieva più votata dal pubblico in studio. Un rapporto stretto con i fan che dura ancora oggi.