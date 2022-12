“Aiuto, ho una bomba conficcata nell’ano”. La scena che si è presentata agli infermieri dell’ospedale Sainte-Musse di Tolone, in Francia, verrà ricordata a lungo. Come riportano diversi siti web francesi, sabato 17 dicembre 2022 un uomo di 88 anni si è presentato al pronto soccorso con una granata conficcata nel retto. Secondo quanto scritto su Var Matin, l’ottuagenario avrebbe subito precisato che la bomba era scarica, ma per precauzione la direzione dell’ospedale ha chiesto aiuto agli artificieri e soprattutto ha evacuato l’ospedale visto che la bomba non era un gingillo da poco.

Secondo quanto riportano i giornali locali i vigili del fuoco, giunti come rinforzi, hanno costruito un tendone esterno e ì l’88enne è stato curato lì. Il chirurgo di turno e poi riuscito ad asportargli l’oggetto: una granata risalente alla prima guerra mondiale lunga quasi 20 centimetri e con un diametro compreso tra i cinque e i sei centimetri. Delle illazioni lette su alcuni siti web italiani sul perchè l’uomo si trovasse con quell’oggetto nel retto sulle testate francesi non si trova traccia.