La manovra del governo Meloni? “Un ritorno al passato, non contiene misure contro la povertà, ma contro i poveri. Non fa nulla contro l’evasione, ma è per l’evasione”. A bocciare la legge finanziaria, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, è il rapporto della Campagna ‘Sbilanciamoci!’, di cui fanno parte 51 organizzazioni della società civile, presentando la controfinanziaria del 2023: 75 proposte – quasi 54 miliardi, a saldo zero – “per una politica economica diversa e per indirizzare la spesa pubblica verso un modello di sviluppo diverso, fondato sulla sostenibilità, i diritti, la giustizia sociale, la pace”, spiega il portavoce Giulio Marcon.

Crescono le spese militari di 800 milioni di euro, minori sono invece le entrate per la cooperazione e lo sviluppo, che diminuiscono dell'8%. Questo significa che lo slogan becero dell' 'aiutiamoli a casa loro' non c'è", attacca. Tutto mentre invece in manovra sono presenti 40 milioni per i Centri di permanenza e rimpatrio, nonostante il sistema abbia più volte dimostrato il suo fallimento e le condizioni inumane di chi è recluso al suo interno