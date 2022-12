Sulla manovra “l’ultimo affondo è di questa notte, con l’emendamento Lupi. Dire che le persone più indigenti devono accettare qualsiasi proposta di lavoro in tutta Italia significa distruggere l’ascensore sociale, riguarda tutti e siamo alla follia pura. Hanno fatto saltare il concetto di congruità che è un concetto fondamentale per tutelare la dignità del lavoro e degli studi. Inoltre, i giovani che non hanno potuto completare i loro studi vengono abbandonati a loro stessi”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, commentando, a margine dell’assemblea di Coldiretti, le ultime misure del governo sulle ultime misure inserite in manovra che smantellano il Reddito