Nuova riformulazione per il reddito di cittadinanza nella legge di Bilancio. Ora che sono terminati i lavori in Commissione a Montecitorio, scompare la parola ‘congrua’ per l’offerta di lavoro, rifiutata la quale, il percettore di reddito ‘occupabile’ perderà nel corso del 2023 il sussidio. Il tema è stato affrontato con la ministra del Lavoro, Marina Calderone, all’assemblea Nazionale Coldiretti, che ha annunciato un nuovo intervento proprio sull’offerta di lavoro. “Metteremo i puntini sulle ‘i’ su quelle che sono le condizioni per gestire al meglio le politiche attive, faremo un decreto nel mese di gennaio”. “È una follia” ha protestato invece il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Conte di follie se ne intende” ha ironizzato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “Il percettore di reddito dovrà accettare un’offerta su tutto il territorio nazionale? C’è lavoro in tutta Italia“.