Cameriera in pizzeria e imprenditrice sul web o modella di OnlyFans? Francesca Paiardi dichiara di guadagnare circa otto mila euro al mese solo su OnlyFans. Ma non se la sente di abbandonare la sua doppia occupazione precedente: cameriera in pizzeria e creatrice di una linea di costumi e lingerie. Perché? “Oggi Onlyfans c’è, domani chissà”. Problemi scatenati da pregiudizi che possano mettere a rischio la sua attività fuori dalla piattaforma a suo avviso non ce ne sono: “Mi arrivano critiche online ma nella vita vera non mi è mai successo di perdere il lavoro per questo motivo. So di gente che invece fa fatica a lavorare e a trovare casa perché il pregiudizio purtroppo c’è”. Bresciana, 28 anni, faccia acqua e sapone e fisico da pin up, in una lunga intervista al Giornale di Vicenza Francesca svela che ha aperto il suo profilo sulla celebre piattaforma inglese tre anni fa. Ma è sempre rimasta se stessa. “Spesso guadagnare così tanto porta a cambiare personalità ma io continuo a coltivare la mia passione per la moda e a produrre le mie creazioni”. Diplomata all’istituto alberghiero, lavora ancora qualche giorno a settimana in una pizzeria di Brescia. E per la Celest Bikini, azienda di costumi, lingerie e ciabatte con pelo da lei stessa fondata.

Perché ha deciso di fare la creator su OnlyFans? “Ho aperto il canale @francescapaia a dicembre del 2020 – racconta – tutto è nato come un gioco. Alcune mie amiche erano già iscritte e mi dissero che secondo loro anch’io avrei potuto avere successo. Ero molto incerta, ci ho ragionato veramente tanto prima di lanciarmi”. Fra le sue perplessità i pregiudizi della gente su un’attività osè e soprattutto l’opinione dei genitori: “Mi sono chiesta che cosa mi avrebbe portato tutto questo, come l’avrebbero presa i miei famigliari e amici”.. Poi ha superato i dubbi e nel corso del tempo ha capito il potenziale della piattaforma: “Ora riesco a pagarmi tutte le spese, ma grazie anche alla mia azienda e il lavoro in pizzeria. Ho ben presente il valore dei soldi”.

Inizialmente la seguivano poche decine di utenti, afferma. Perciò a fine mese portava a casa uno stipendio normale. In seguito però l’asticella si è alzata e i guadagni si sono quadruplicati. Ma non è ancora il massimo ottenibile per lei: “Il mio sogno è di arrivare almeno a 20 mila utenti in un anno – svela nell’intervista – ma tutto dipende da quanto impegno e costanza ci metto”. Come arrivarci? “Se sei brava a sponsorizzarti allora tanti si abbonano, ma devi essere disposta a metterci la faccia, perché è il tuo corpo, sei tu”. Francesca manda contenuti non espliciti agli abbonati: foto in topless e sul genere del vedo – non vedo. Ma anche facendo così i rischi ci sono. “I contenuti prodotti possono essere rubati e condivisi su altre piattaforme”. E poi ci sono le critiche che a lei però non interessano. “Mi interessa poco quello che pensano di me gli altri che non siano la mia famiglia e i miei amici”, dice. Appunto, cosa ne pensano mamma e papà? “Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto, tanto che mi sono sentita subito di dire loro quello che facevo su Onlyfans. All’inizio sono rimasti un po’ spiazzati, mi hanno detto di fare quello che sentivo e solo di stare attenta”.