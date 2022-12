Una grande festa popolare guastata da tensioni e scontri, fino alla decisione delle autorità di trasferire i campioni del mondo dell’Argentina in elicottero. Tutto questo è stata la festa di ieri a Buenos Aires, con circa quattro milioni di tifosi in corteo al seguito del pullman scoperto con Messi e compagni con la coppa del mondo a bordo, parata sospesa appena due persone sono saltate da un ponte direttamente sull’autobus scoperto che trasportava i giocatori. Uno è riuscito a salire a bordo del mezzo ignorando i ‘no’ con le dita che gli indirizzavano i giocatori dal basso, l’altro non ci è riuscito e sbattendo sul bordo del bus è quindi finito a terra dopo un volo di circa dieci metri.