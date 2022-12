Torna a parlare, dopo giorni di dolore, la figlia del grande calciatore Sinisa Mihajlovic, morto a causa di un brutto male il 16 dicembre scorso a soli 53 anni. In seguito ai funerali, che si sono svolti il 19 dicembre alla Basilica Romana Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la figlia Virginia Mihajlovic rompe il silenzio. Lo fa pubblicando un post su Instagram che dedica alla madre e vedova Arianna Rapaccioni. Lo scatto ritrae un momento intimo, toccante: si vede l’ex showgirl in primo piano mentre saluta per l’ultima volta il feretro del marito già riposto nel carro funebre. Un’immagine in bianco e nero con una breve e semplice didascalia piena di amore: “Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità”. Poche parole ma ricche di significato per dare l’ultimo addio al tanto amato papà.

