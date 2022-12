C’è stato un tempo in cui dire Miss Italia equivaleva a parlare di uno degli eventi televisivi più importanti d’Italia. Non ai livelli del Festival di Sanremo, quello non si tocca, ma qualche gradino più sotto si trovavano, sotto le ali protettrici della famiglia Mirigliani, le aspiranti reginette di bellezza. Oggi, mercoledì 21 dicembre, si disputa la finale dell’edizione 2022 ma ad ospitarla non è la Rai, e nemmeno La7 come avvenuto di recente. L’incoronazione della più bella d’Italia avverrà in streaming. A condurre la serata Salvo Sottile. Presidente di giuria, invece, Massimo Boldi.

LA STORIA DI MISS ITALIA – Il concorso di bellezza nasce nel 1939, ma solo nel 1946 adotta il nome di Miss Italia. Nel corso degli anni la manifestazione diventa trampolino di lancio per attrici divenute leggende come Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, e per volti della tv del calibro di Roberta Capua e Simona Ventura. Con il passare del tempo Miss Italia, sempre foriera di grandi polemiche, si adatta alle evoluzioni socioculturali. Ecco quindi l’apertura alle donne sposate e alle madri, la vittoria di una Miss di origine non italiana come Denny Mendez e l’innalzamento dell’età massima per partecipare.

IL DECLINO DI MISS ITALIA – Il primo decennio degli anni Duemila vede un calo d’interesse nei confronti della manifestazione, che registra ascolti sempre più deludenti. Dal 2013 il trasloco su La7 è la prima “mazzata” alla storica trasmissione, ma il peggio deve ancora venire. Dopo un brevissimo ritorno in Rai nel 2019, le “Miss” vengono relegate allo streaming già nel 2020. E così sarà anche quest’oggi, con la finale che si svolgerà al centro congressi multimediale dell’Hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s alle ore 19. Proclamazione della vincitrice prevista per le 20.30. Della serie: “Muoviamoci”. Ennesimo segno dei tempi che cambiano e del tentativo del concorso di stare al passo con i nuovi canali, potrebbe dire qualcuno. La sensazione, invece, è che delle reginette di bellezza non interessi più nulla a nessuno. Forse giusto ai parenti delle concorrenti che si prenderanno la briga di collegarsi sulle pagine social dell’evento o sul sito del concorso, sempre che non debbano correre a comprare gli ultimi regali di Natale. E se questo è l’andazzo non è da escludere per il 2023 una finale contenuta in un reel di Instagram.