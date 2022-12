Aurora e Jolanda, due figlie d’arte cresciute all’ombra del costante confronto con i genitori, sempre nel mirino delle critiche e oggetto di giudizi. In primis sul loro aspetto fisico. Un peso non facile da portare sulle spalle, tanto più negli anni già complessi dell’adolescenza, ma che le ha rese più forti. Jolanda Renga giorni fa è stata pesantemente presa di miro sui social dagli hater i quali l’hanno definita ‘brutta’ a differenza dei suoi genitori. Critiche alle quali la ragazza ha riposto pubblicando un video su TikTok nel quale racconta: “Mi dico da sempre che sono brutta, ma il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei genitori”. Un filmato a cui hanno risposto in molti schierandosi al suo fianco: tra questi c’è anche la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti.

Quando un follower le ha chiesto su Instagram “Hai visto il bellissimo video di Jolanda Renga?”, lei, senza esitare, ha risposto: “Jolanda è molto sensibile e intelligente. Ha due genitori che la amano tanto e che le hanno trasmesso i giusti valori. Questa miscela non la schermerà certo dallo schifo della gente ma la aiuterà a fortificare il carattere già cazzuto che ha. Non so per quanto ancora noi donne dovremo fare a botte con questa ridicola storia della bellezza, ma da veterana dell’essere chiamata cessa in ogni dove posso dire che dopo un po’ perde davvero tanto di valore e, anzi, i fautori di tali commenti ti fanno quasi pena. Perché se ancora oggi non hai compreso che il concetto di bellezza è relativo, soggettivo e soprattutto superfluo, che conversazione dobbiamo avere esattamente?“