“Il Reddito di cittadinanza? Per me ha rappresentato la libertà. Poter comprare un libro, un abbonamento dell’autobus. Malgrado la crisi e lo sfruttamento del lavoro, se si riesce a vivere in modo dignitoso si può essere persone migliori”. Laura ha 56 anni, una laurea in Sociologia e diversi lavori alle spalle. Spesso precari, mal pagati. “Lavoretti, alternati a periodi di disoccupazione, consulenze e formazione”. Poi, la malattia della madre e la necessità di dedicarsi “totalmente alla sua assistenza”: “Mi sono ritrovata a 50 anni, quando lei purtroppo è venuta a mancare, fuori dal mercato del lavoro“. Senza il reddito, in questi anni mantenersi “sarebbe stata un’impresa”, racconta, fuori dal ministero del Lavoro a Roma.

Serve “ribaltare la narrazione tossica contro il Rdc e contro i percettori, bollati come persone che non hanno voglia di lavorare e si mantengono a spese del welfare. La realtà è che manca la domanda di lavoro, quella che c’è è di scarsa qualità. Perché le proposte che arrivano, anche a chi richiede questa misura, sono sottopagate e precarie. Salari da fame che non consentono di poter vivere. Per questo accanto alla battaglia per il Rdc, serve insistere per il salario minimo“, aggiunge Biagio Quattrocchi, delle Clap.

L’obiettivo così è “dare voce ai percettori”, rilanciano fuori dal ministero del Lavoro. Dove, simbolicamente, è stato portato un ‘divano’ gonfiabile, simbolo della delegittimazione pubblica portata avanti contro chi beneficia del Reddito. “Io a casa non ce l’ho, ora mi posso sedere”, replica sarcastico un beneficiario. Non tutti hanno però voglia di parlare. “Colpa dello stigma e della vergogna gettata contro di noi”. Chi lo fa, attacca, come un giovane percettore: “La disoccupazione e la povertà non sono scelte individuali, né una strana perversione di milioni di persone in Italia. Sono una condizione sociale ed economica in questo Paese, che impatta soprattutto al Sud”.

Altri, in piazza, hanno un’età più alta: “Ho 63 anni, lavoro da quando ero ragazzino, andavo in cantiere con mio zio. Ho recuperato la scuola con le 150 ore. Vengo da una famiglia con dieci figli, c’era bisogno di aiutare per vivere. Ma di contratti regolari ne ho visti pochissimi nella mia vita”, racconta un altro percettore. “Qualche anno fa, poi, mi sono sentito male mentre lavoravo, ero in nero, da allora mi è stato detto che non potevo più fare quel tipo di lavoro. Ho chiesto il Reddito, mi ha permesso di sopravvivere“.

Sono storie che si ripetono, come quella di M., 58 anni, al quale da poco tempo è stata assegnata una casa popolare: “Sono single, i 500 euro di Reddito mi bastano giusto per pagare spese ed utenze, è poco. Meloni e i politici vogliono toglierci la dignità“. Proposte di lavoro ricevute? Nessuna. “Non mi hanno mai chiamato”.