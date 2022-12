Il governo Meloni è in difficoltà nel tirare le fila sui lavori di modifica della manovra e ingrana la retromarcia sul pos. La soglia dei 60 euro per l’obbligo a carico dei commercianti di accettare pagamenti elettronici esce dalla legge di bilancio. Al suo posto si pensa ad un credito di imposta per le commissioni pagate dai negozianti. Inizialmente si era prospettata la possibilità di dimezzare a 30 euro la soglia ma poi è prevalsa l’esclusione tout court. La norma è infatti in contrasto con uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza centrati dal governo Draghi (l’introduzione di “efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici”) e con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione.

Giorgetti in commissione – Verso le 21.30 il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti è arrivato in commissione Bilancio della Camera. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse portato gli attesi emendamenti del governo alla manovra, il ministro ha risposto: “Li ha il sottosegretario” Federico Freni. È l’atto conclusivo di una giornata di alta tensione in cui la seduta della commissione è andata avanti singhiozzo. “Approfitto della presenza così attesa del ministro Giorgetti. L’attesa si sta protraendo oltre ogni misura per un governo che si proclamava pronto. Mi par di capire che Giorgetti venga a mano vuote nonostante l’ora tarda”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, in commissione.

“Il ritardo per la presentazione del maxiemendamento, che peraltro in parte è stato presentato adesso, è dovuta al fatto che gli uffici del Mef erano pronti questo pomeriggio con il maxiemendamento ma la presidenza della Camera ha chiesto di evitare, dopo aver manifestato l’indisponibilità a considerare ammissibile il maxiemendamento se non spacchettato per omogeneità di materia. E noi abbiamo ceduto ad un lavoro molto complicato di spacchettamento del maxi per comporre e ricomporre le coperture”, ha replicato Giorgetti.

“Passa da 20 a 25mila” il tetto del reddito per il taglio del cuneo di un ulteriore punto percentuali, ha poi annunciato il ministro confermando l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro lordi al mese per gli over 75. “Abbiamo previsto la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, è stata elevata la percentuale della fascia di pensioni da 4 a 5 volte la minima e ridotte conseguentemente quelle a salire per quanto riguarda i redditi” ha detto il ministro-



“Sul Reddito di cittadinanza le mensilità sono state ridotte da 8 a 7″, ha proseguito Giorgetti. “Si è aumentato da 6mila e 8mila euro la soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore di datori di lavoro che assumono dal primo gennaio al 31 dicembre con contratto a tempo determinato i beneficiari del Reddito di cittadinanza” ha detto il ministro spiegando che così “Permette di coprire di fatto l’intera platea dei nuovi assunti perché – aggiunge – copre raggiunge dei livelli significativi”. Confermata la proroga al 31 dicembre per la presentazione della cilas e mantenere il regime di maggior favore del superbonus ristrutturazioni al 110%.

Per ora l’unica intesa bipartisan riguarda un emendamento sul Sud: i relatori presenteranno un emendamento per la proroga di un anno degli aiuti per gli investimenti nel Mezzogiorno che sarà sottoscritto dai gruppi di maggioranza e di opposizione e ricalca sia quello presentato sabato dal governo sia tre proposte di Pd, M5s, Forza Italia e Italia viva. Per lunedì si profila una seduta notturna per chiudere l’esame e il via libera finale della Camera con la fiducia potrebbe arrivare in extremis nella notte dell’antivigilia di Natale.

Multe fuori dal condono – Nel pacchetto depositato sabato spiccano intanto dei passi indietro anche sugli articoli che prevedono varie misure di condono, criticate a loro volta da Bruxelles. Ma in questo caso gli interventi sembrano mirati più che altro a ridurre la notevole perdita di gettito determinata da stralci e rottamazioni delle cartelle, perdita che la premier e Giorgetti hanno sempre negato nonostante i numeri contenuti nella relazione tecnica. I debiti con il fisco inferiori a 1000 euro saranno infatti “automaticamente annullati” solo al 31 marzo 2023 e non al 31 gennaio come prevedeva la versione iniziale. Ma soprattutto i Comuni – che paventavano un maxi buco nei loro bilanci – potranno decidere autonomamente se applicare o meno la norma. Che comunque, per quanto riguarda le multe, si applicherà solo a sanzioni e interessi di mora e non al capitale dovuto e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive. La relazione tecnica quantifica un risparmio per le casse pubbliche di 154 milioni di euro di cui 50,5 nel solo 2023 rispetto ai 746 milioni di perdita per l’erario (209 nel 2023) stimati sulla base del testo originario.

Più tasse sul tabacco – Una mossa che porta risorse, dunque, e potrebbe aiutare l’esecutivo che è a caccia di coperture per finanziare l’aumento a 600 euro (da poco più di 560) delle pensioni minime degli over 75 chiesto da Forza Italia. Ha invece scarso impatto sul gettito finale atteso la scelta di ridurre gli aggravi fiscali sulle sigarette ma aumentare l’accisa sul tabacco trinciato: stando alla relazione tecnica il peso delle accise sulle bionde calerà di 48 milioni nel 2023 e 42 nel 2024 rispetto a quanto previsto dalla prima versione della manovra a fronte di maggiori entrate per 50,1 milioni dai trinciati. Il saldo complessivo è positivo solo per 1,5 milioni l’anno prossimo, cifra che sale a 7,7 milioni nel 2023. Nelle scorse settimane le grandi aziende del settore – da Bat a Jti Italia – che avevano lamentato un eccessivo rincaro del pacchetto.