Piccolo inconveniente per Giorgia Meloni prima della visita ufficiale a Palazzo Chigi di re Abdullah II di Giordania. La premier ha accolto il suo ospite con una parata militare d’altri tempi: “In ritardo sulla tabella di marcia del protocollo, il primo ministro ha cambiato la camicetta di seta al volo e, senza passare davanti allo specchio, è volata in sala da pranzo per dare un’occhiata veloce alle tavole prima dell’arrivo del suo ospite”, spiega il settimanale “Chi“.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica su Instagram un filmato esclusivo: “Dopo essersi accorta, riflettendosi negli specchi, che la sua camicetta era evidentemente stropicciata, ha chiesto alle signore impegnate a stirare le tovaglie, di darle una ripassata con il vapore dei loro ferri da stiro. Giusto il tempo di aprire la sua giacca Armani sotto gli occhi stupiti delle governanti et voilà. Questo sì che si chiama spirito pratico“, la didascalia che accompagna le immagini.

Piccolo inconveniente, dicevamo, filmato dai presenti e finito, guarda caso, sulle pagine social del giornale di gossip. Forse per favorire una comunicazione alternativa, fatta anche di imprevisti e normalità. Operazione simpatia da alternare all’istituzionalità delle interviste, questa sera infatti la Premier Meloni sarà ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta” per la sua prima uscita televisiva. Per l’occasione il talk show si sposterà in access prime time, in onda alle 20.40 su Rai1.