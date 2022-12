“Io in televisione sto sempre con la minigonna e con le gambe così, così e così (accavallate, ndr)”. A parlare è Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice ex Mediaset e prossimamente in Rai con il debutto del suo programma Boomerissima. In occasione dello spettacolo Bulli Stop XMas Show – che si è tenuto il 19 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione di Roma – Marcuzzi ha parlato di come un difetto fisico possa diventare invece un punto di forza. Cose dette e ridette, ma ‘repetita iuvant’. Accanto a Katia Follesa, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha raccontato un aneddoto dal significato molto importante, non solo per se stessa ma anche per il pubblico, specialmente quello più giovane. “Adesso faccio una cosa che non ho mai fatto”, ha detto la presentatrice 50enne, avvicinando i piedi e sollevando un po’ la gonna per mostrare interamente le gambe. “Adesso dì che sono belle, provaci perché è veramente dura“, ha affermato Marcuzzi rivolgendosi a Follesa, la quale ha commentato: “Io ti arrivo alla caviglia quindi per me comunque sono lunghe però forse ci passa la testa o passo tutta“, ha detto l’attrice comica andando a gattoni. “Sai come mi chiamavano a scuola? – ha continuato Marcuzzi -, A marcù te ce passa un treno in mezzo alle gambe! Rispetto a tutte le storie che abbiamo sentito e che sentiremo questo non è vero bullismo perché io devo dire la verità non ci ho sofferto tanto. Però vi voglio raccontare questa cosa brevemente. Lui (uno stilista, ndr) vide una mia foto con le mie gambe così e decise di vestirmi, per tutta un’edizione del mio Grande Fratello di tanti anni fa, con 15 abiti di Chanel solo per le mie gambe”.

Infine ‘La Pinella’ ha concluso: “Questo per dirvi che anche un difetto può diventare per tutti noi un punto di forza. Perché anche il difetto ci rende unici”. Il filmato, che gira su TikTok, è stato pubblicato anche su Instagram dalla stessa presentatrice che ha scritto le seguenti parole: “Grazie Luca Tomassini e Giovanna Pini per averci invitate ieri sera sul palco di BulliStop. Io ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perchè non ne ho mai sofferto davvero tanto… era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna. Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri. E Il mio racconto di ieri sera, insieme a quelli di Katia Follesa e Claudia Gerini è stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto è la nostra unicita’ e questo ci rende fuori dal comune. Una serata importante e piena di energia. Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda”.