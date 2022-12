Jolanda Renga è figlia della Generazione Z, così fragile e allo stesso tempo vulnerabile. E i commenti sui social legati all’aspetto fisico, ahimè ancora presenti nel 2022, possono fare davvero male. La primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha deciso di affidarsi a TikTok per raccontare il suo stato d’animo dopo i numerosi attacchi social ricevuti da leoni da tastiera che tutto sanno fare, tranne che essere rispettosi. La neo diciottenne nel video ha deciso di raccontare quanto sia faticosa la vita dei “figli di”. Un’etichetta che porta ad un paragone perenne nei confronti dei propri genitori da sostenere ad ogni prova nel quotidiano e la paura di deludere le aspettative. “Ciao, sono io, la figlia brutta di Ambra. Scherzi a parte. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio e nelle foto. Mi ripeto ‘sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte’. In realtà io mi sono imbattuta in queste offese per caso oggi e devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto. Quindi oggi ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza, quindi ho deciso di fare un discorso generale a riguardo”, ha esordito Jolanda nel TikTok.

E ancora: “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e nemmeno la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio è fare cose che contano, importanti e che in piccolo possano contribuire a migliorare un po’ il mondo. Ogni giorno nel mio piccolo tento di fare qualcosa. Questo credo mi renda una bella persona. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia. Il corpo cambia, l’anima no. Quindi preferisco che sia bello il cuore. Il volto può anche non piacere. Alla fine se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta allora posso stare tranquilla. Perché sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che sono cattiva, egoista o insensibile”. La giovane donna ha deciso quindi di fare un appello a chi si trova nella sua stessa situazione: “Vorrei parlare a chi si sente come me. Fino a che avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri avrete una luce speciale. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Quindi non permettete a nessuno di cambiarvi. Imparate ad apprezzare la vostra gentilezza e a renderla un punto di forza”. La sua maturità ha scosso le coscienze di molti utenti sui social che hanno deciso di commentare il video per supportarla. Senza filtri e senza trucco Jolanda si è mostrata per ciò che è senza la paura di essere etichettata, finalmente.