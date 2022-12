Sta facendo il giro del web il video pubblicato da Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram in cui si vede il cantante che cerca di rispondere alle domande di un’intervista e la sua figlioletta Margherita che tenta in tutti i modi di rubargli la scena. “Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua!!! La mia piccola star”, scrive l’artista nella didascalia del video. Effettivamente nel filmato si vede Ferro che prova a registrare le risposte ad alcune domande ma in sottofondo si sente continuamente la voce della bimba che cerca di attirare la sua attenzione. Tra richieste di leggerle un libro, risate e imitazioni di quanto fa il papà, il video non può lasciare impassibile nessuno. Gli occhi di Tiziano sembrano due diamanti, splendenti e gioiosi: ogni volta che la bimba lo interrompe il suo viso si illumina con un grosso sorriso. Un video che ha subito fatto il giro del web, suscitando commozione e ilarità. Tanti i commenti, anche da parte di suoi colleghi. Emma Marrone scrive: “Mi sento male”, mentre Laura Pausini fa sapere: “Ti vuole doppiare lei stavolta”. Ma non solo. Anche la futura mamma Aurora Ramazzotti ha commentato: “La dolcezza” e Sandra Milo: “Promette bene: vuole già seguire le orme del papà!”

