Dalle spettacolari cascate di Iguazù al confine con il Brasile, fino alla base scientifica Marambio in Antartide, passando per l’iconico obelisco sulla Avenida 9 de Julio di Buenos Aires, è scoppiata una incontenibile ‘fiesta’ argentina per la storica vittoria della nazionale di calcio ai mondiali in Qatar.

In particolare è per le vie della capitale che i tifosi hanno dato il meglio di loro, intonando cori, suonando trombette. Le immagini dall’alto dell’Avenida 9 de Julio sono impressionanti: ecco una carrellata di video dei festeggiamenti.

Video Ansa e Twitter/Feli-pilludinho