“Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma replicando ai rilievi arrivati dagli industriali sulla manovra economica. La premier ha anche risposto alle critiche dei sindacati, che ieri sono scesi in piazza proprio contro le misure economiche del governo. “Ho trovato bizzarre le posizioni di alcuni sindacati come la Cgil, che dice che è una manovra contro i poveri e poi, quando viene al confronto con il governo, difende il pos che colpisce i piccoli commercianti e dice che è discutibile la scelta di indicizzare di più le pensioni minime rispetto a quelle alte. È una una cosa che da un sindacato di sinistra non mi sarei aspettata”.