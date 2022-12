Migliorato sembra essere migliorato ma l’appellativo di albero “più brutto del mondo” non glielo toglie nessuno. Si è parlato nei giorni scorsi dell’albero di Natale a Cologno Monzese. Di cosa si è discettato? Delle sue decorazioni, certamente non belle. Le luci usate facevano assomigliare il pino a una medusa e in molti lo hanno definito “una schifezza”. Ma oggi si è scoperto che l’albero era acceso solamente per metà. Bastava quindi illuminarlo corettamente? Non proprio: va detto che anche adesso con le lucine accese, l’opera di addobbo resta di dubbio gusto. Non sono mancate le critiche all’amministrazione la quale è stata definita “incapace persino di illuminare per intero un albero”. Ma come molti cittadini fanno notare, ci sono temi ben più importanti da dibattere, al momento.