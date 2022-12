“Cos’è?”. “È penoso”. “Ma c’è qualcuno in questo gruppo che lavora in Comune?”. “Va bene che si deve risparmiare la luce, ma così non si può vedere”. Chi sta commentando? E qual è l’oggetto della ‘discussione’? Ebbene, come racconta Milano Today, si tratta di diversi commenti ad altrettanti post apparsi su un gruppo Facebook dedicato a Cologno Monzese e l’argomento è l’albero di Natale che dovrebbe illuminare il centro del comune. Un albero che qualcuno ha definito “il più brutto del mondo“. È un’esagerazione? Forse, ma davvero l’alberello è brutto assai. Che sia una specie di “peffomance” (per dirla alla Virginia Raffaele-Marina Abramović)? “Sono 10 anni che spero lo facciano per bene, e niente, va solo peggio, più tosto non fatelo”, scrive un altro utente. Ha forse ragione? Gli abitanti del piccolo comune sono abbastanza contrariati: chissà che succederà il prossimo anno. Peggio di così pare impossibile.