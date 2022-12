Beatrice Quinta continua a far parlare di sé. L’artista rivelazione di questa edizione di X Factor, ora in promozione con il singolo Se$$o, è tornata sui social con un video davvero provocante. La clip ritrae Quinta al binario della metropolitana di Milano mentre si denuda completamente. Un gesto che vuole riprendere una strofa del singolo: “Prendo la metro e vengo da te”. La cantante siciliana del team di Dargen D’Amico si mostra con un look glam: occhiali da sole neri, pelliccia fucsia con colletto nero e stivali azzurri fino al ginocchio. Basta poco però per far scomparire la pelliccia: giusto il tempo dell’arrivo della metro. E così tutto scompare e lei resta lì, intenta a seguire la lucina rossa della telecamera, proprio come mamma l’ha fatta (ovviamente nel video pixelata). Sui social, neanche a dirlo, sono arrivate numerose reazioni da parte degli oltre 100 mila followers di Quinta. C’è chi prova a immaginare una possibile reazione di Rkomi alla visione del video e chi si indigna per atti osceni in luogo pubblico: da lì, in quel momento, potevano passare anche dei bambini. Per il primo punto però, Beatrice aveva già dato una risposta secca circa un possibile avvicinamento a Rkomi: “Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Quinta (@beatricequinta)